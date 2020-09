Campania: Laboccetta (Polo Sud), Patriarca ha portato energia, pronti a riconquistare Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti aderirono con entusiasmo - ha aggiunto Laboccetta - Così nacque una bellissima e straordinaria scommessa politica. Lungo il percorso poi la squadra è notevolmente cresciuta. Ed in zona Cesarini, esattamente a 4 giorni dal voto, è sceso in campo anche il mitico Consigliere Peppe Pistone di San Pietro a Patierno. Che, come sempre in maniera disinteressata, ha dato un preziosissimo contributo di consensi. Oggi che il risultato è andato a buon fine, grazie soprattutto ad una politica inclusiva che la Patriarca ha saputo portare avanti avverto forte l'esigenza dal profondo del cuore di ringraziare, oltre gli amici che ho citato in precedenza, tutta quella vasta comunità umana che nel corso della mia lunga battaglia politica non mi ha mai abbandonato. Sono convinto che Annarita Patriarca sapra' ben rappresentare in regione Campania, insieme ai legittimi interessi della provincia partenopea anche e soprattutto le ansie e le aspettative dei cittadini della terza città D'Italia. Soprattutto delle giovani generazioni. Ed è soprattutto con questa squadra vincente che in primavera ci batteremo per riconquistare l'antica capitale del Sud. Non abbiamo nè complessi, tanto meno paure. Ma tante nuove idee e tante fresche e nuove energie”, ha concluso. (Ren)