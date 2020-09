Sardegna: da giunta regionale ok a gruppo di lavoro che redigerà Piano trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso un'attività di monitoraggio delle condizioni attuali e dell'iter durante la fase di programmazione, verranno prospettati gli scenari sostenibili per il futuro e con essi gli obiettivi e le strategie da adottare per rispondere alle esigenze in materia di sostenibilità ambientale, efficientamento delle risorse e sicurezza. Saranno inoltre programmati gli interventi strutturali necessari e i relativi costi. Le opportune procedure di analisi ambientale (Vas) saranno condotte dal soggetto incaricato alla redazione del Piano e ne garantiranno la risposta ai criteri fondamentali di sviluppo sostenibile. (Rsc)