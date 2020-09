Coronavirus: De Luca, screening sierologico a 106mila lavoratori scolastici in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sapete che in Campania abbiamo procrastinato di una decina di giorni l’apertura dell’anno scolastico. Avevamo la campagna elettorale da fare e in molte realtà non c’è stato ancora il tempo di fare sanificazione perché le aule liberate da seggi solo due giorni fa. Molti Comuni hanno rinviato ulteriormente anno scolastico. Noi abbiamo fatto uno sforzo straordinario: qualche giorno in più per fare screening sierologico a quanto più personale possibile. Hanno fatto 106mila dipendenti scolastici, il 76 percento del personale scolastico dato di ieri". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Su 106mila screening sono risultati positivi al tampone dieci unità lavorative. Abbiamo già consegnato, non è compito della Regione ma ce ne siamo fatti carico, 919 termoscanner e ne consegneremo altri mille nelle prossime ore. 500 mascherine a 919 istituti scolastici. Abbiamo deciso di dare 3mila per contributo acquisto termoscanner sofisticati per consentire passaggio più rapido". (Ren)