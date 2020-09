Campania: De Luca, più impegno da forze dell'ordine per rispetto ordinanze anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare un appello alle forze dell’ordine: ho mandato stamattina, oltre che sollecitazione a ministero Pubblica istruzione, una lettera a ministro interno e presidente del consiglio. Voglio dire che dal punto di vista dell’impegno è indispensabile una svolta radicale delle forze dell’ordine. Se si fanno le ordinanze e nessuno controlla che vengano rispettate stiamo prendendo in giro gli italiani". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Lasciamo perdere i mesi che abbiamo alle spalle, rispetto a cui per me in pratica le forze dell’ordine sono scomparse rispetto all’obbligo dei controlli". (segue) (Ren)