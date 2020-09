Campania: De Luca, bando per aiuto a operatori spettacolo e guide turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo continuando a lavorare sul piano socioeconomico della Regione per dare un aiuto è partito avviso pubblico domande fino al 20 ottobre per lavoratori spettacoli e comparto audiovisivo. Il prossimo 5 ottobre bando per bonus a guide turistiche. Stiamo continuando a fare uno sforzo per dare una mano a quante più persone. Poi abbiamo le scadenze economiche relative ai fiume di fondi europei sperando che governo non perda tempo. Stiamo iniziando a lavorare per progetti preliminari e poi esecutivi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)