Campania: Caldoro, De Luca minaccia chiusure perché non ha controllo emergenza Covid

- "L'allarme di voler chiudere tutto è giustificato da dati che ci nasconde? Quelli divulgati non motivano una chiusura. La condizione attuale dimostra che De Luca non ha mai avuto il controllo dell'emergenza". Lo ha detto il capo dell'opposizione nel consiglio regionale campano Stefano Caldoro dopo la diretta facebook del presidente De Luca: "Invece di fare confusione perché non si preoccupa di aprire gli ospedali Covid non ancora collaudati? La campagna elettorale è finita ma le sceneggiate continuano. Nostro dovere è denunciare e proporre". (Ren)