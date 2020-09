Sardegna: sì da Regione a presenza pubblico in stadi ma non oltre i 1.000 spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha dato il via libera alla presenza del pubblico negli stadi e impianti sportivi di tutta la Sardegna a patto che non si superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli impianti all'aperto, e di settecento per quelli al chiuso. Lo ha disposto con un'ordinanza il governatore, Christian Solinas. Il documento, valido già da oggi, detta le regole sulla partecipazione del pubblico ad eventi e manifestazioni sportive, anche quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, negli impianti all'aperto, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto di specifiche disposizioni volte a prevenire e a contrastare il rischio di contagio. (segue) (Rsc)