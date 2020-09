Sardegna: ridefinita l'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre entro il 30 ottobre la giunta discuterà l'aggiornamento dell'attuale programma di eradicazione della Psa in Sardegna. Da oltre due anni nell'Isola non si registrano focolai del virus nelle aziende del comparto, l'ultimo episodio a Mamoiada nel 2018. Un risultato mai raggiunto dal 1978, anno in cui la Psa ha fatto la sua comparsa in Sardegna. Nel corso degli ultimi dodici mesi il virus della Psa è stato riscontrato in un'unica occasione in due carcasse di cinghiale rinvenute l'8 aprile 2019, fatto che supporta l'ipotesi di una progressiva auto-estinzione della malattia nei cinghiali, in assenza di altre fonti di infezione. (Rsc)