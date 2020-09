Sardegna: assessore ai Trasporti Todde, entro 2022 rinnovo flotta treni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro il 2022 la flotta dei treni regionali sarda sarà completamente rinnovata. I primi treni della nuova flotta arriveranno nelle prossime settimane e la fornitura proseguirà, in modo costante, per i prossimi due anni". Lo afferma l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde per il quale "la Regione sta dando un grande impulso a tutte le azioni che porteranno a rendere più moderna ed efficiente la rete ferroviaria dell'Isola. Seguiamo con attenzione il rispetto del Contratto di servizio con Trenitalia, come pure l'Accordo quadro con Rfi, che rappresenta un importante strumento tecnico per programmare, nel medio e lungo periodo, interventi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico". Una collaborazione, quella fra regione Sardegna, Trenitalia e Rfi che, secondo l'assessore Todde avrà come risultato la "velocizzazione della rete, incremento degli standard delle prestazioni e upgrade tecnologico sono i principali interventi che Rfi (gruppo Fs italiane) sta realizzando lungo la rete ferroviaria sarda". (segue) (Rsc)