Sardegna: percepiva Reddito cittadinanza ma non aveva dichiarato proventi da vincite al gioco, denunciato

- Percepiva il Reddito di cittadinanza ma nella dichiarazione sostitutiva unica (il documento con il quale si autocertifica la propria situazione reddituale) non aveva indicato proventi derivanti da vincite ottenute al gioco online e il cui importo lo avrebbe posto in una situazione economica al di fuori dei limiti imposti per la concessione del Reddito di cittadinanza. Nei guai è finito un cittadino di Sant'Antioco incappato nei controlli della Guardia di Finanza della Tenenza di Iglesias. Il soggetto controllato è stato segnalato sia alla procura della Repubblica di Cagliari per aver indebitamente percepito una somma pari a 8.948 euro, che all'Inps per il recupero dell'indebito percepito. Dall'inizio dell'anno, la specifica attività delle Fiamme gialle nel settore, ha portato all'individuazione di 273 casi di irregolarità per un importo indebitamente percepito pari a oltre 964.000 euro complessivi. (Rsc)