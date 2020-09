Coronavirus: De Luca, pronti a chiudere attività e locali se dati non confortanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci avviamo a fase delicata che richiede massimo senso di responsabilità. Verificheremo nei prossimi giorni quello che succede e se non abbiamo dati tranquillizzanti cominceremo a riprendere in mano le questioni di movida, locali e discoteche senza nessuna esitazione. Quando dobbiamo decidere, lo facciamo. Siamo i primi in Italia a decidere sull’obbligo della mascherina. Ma in questo contesto siamo la Regione più delicata, la densità abitativa della Campania non ce l’ha nessuna altra in Italia e dobbiamo governare questo problema". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)