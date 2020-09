Sanità: Zingaretti, tutti gli over 60 facciano vaccino antinfluenzale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha lanciato un appello: "Tutti gli over 60 si facciano il vaccino per la normale influenza. Nella mia Regione, vediamo cosa dice il Consiglio di Stato, l'ho messo obbligatorio". Zingaretti lo ha precisato in collegamento con l'evento "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire" in corso a Bologna e proprio perché è stato colpito dal coronavirus ha aggiunto che il vaccino antiinfluenzale "consente la diagnosi precoce di un eventuale Covid". "Io che ho avuto il Covid e ho fatto il vaccino, me ne sono accorto per questo", ha spiegato. (Rin)