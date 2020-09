Coronavirus: De Luca, oggi oscillazione contagio tra 180 e 200 peggiore di lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in isolamento domiciliare a casa 4.761 nostri concittadini, sul totale dei positivi abbiamo una situazione in equilibrio con i guariti. Oggi situazione di piena epidemia, cioè l’ondata di cui parlavamo è già in atto. Alcuni dati di raffronto per situazione delicata, grave e seria: tra contagi di oggi e quelli di marzo, aprile e maggio: nell’ultima settimana i positivi quotidiani ha avuto da 187 a 195 e fino a 253 oggi. Oscilliamo tra i 180 e 260. A fine marzo, avevamo 100 contagi giornalieri. Oggi siamo a duecento contagi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Avevamo 501 ricoveri, oggi 371. 133 ricoveri in terapia intensiva, oggi 38. Allora una maggiore difficoltà a curare i pazienti. Il 25 aprile i casi positivi oscillavano su 30-40. Ricoveri 608, il doppio di oggi. Terapia intensiva 97, tre volte quanti ne abbiamo oggi.Il 25 maggio, undici-15 contagi giornalieri. Ricoveri 455, terapie intesive trenta più o meno come oggi. Ho voluto ricordare questi dati per spiegarvi, sulla base dei numeri, che oggi siamo nel pieno dell’ondata di ritorno dell’epidemia". (Ren)