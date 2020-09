Campania: De Luca, più impegno da forze dell'ordine per rispetto ordinanze anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha proseguito: "Saranno state fatte altre valutazioni, io parto da oggi e chiedo formalmente al ministero dell’Interno di sapere quale è il piano di intervento per garantire l’attuazione delle ordinanze nazionali e regionali altrimenti non stiamo facendo il nostro dovere e stiamo prendendo in giro gli italiani e ciò è intollerabile". Quindi ha aggiunto: "Voglio sapere quanti uomini e donne delle forze dell’ordine sono destinati all’obiettivo del rispetto delle ordinanze che è garantire la vita dei nostri concittadini. Voglio sperare che si comprenda che siamo nel pieno della nuova ondata dell’epidemia". (Ren)