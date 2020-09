Sardegna: ridefinita l'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della giunta regionale sarda alla ridefinizione dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina, potenziando la struttura con l'integrazione dei direttori generali degli assessorati regionali della Sanità, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, il direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria dell'assessorato della Sanità e i direttori generali dell'Agenzia Laore e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna. L'obiettivo è quello di proseguire il percorso di eradicazione della peste suina africana, i cui risultati raggiunti finora hanno portato la Regione a richiedere alla Commissione europea l'inserimento della Sardegna fra le aree in cui il virus è presente nei soli cinghiali e l'allentamento delle restrizioni vigenti, per poter così rilanciare il settore suinicolo regionale e la commercializzazione extraregionale delle carni e dei prodotti degli allevamenti sardi. (segue) (Rsc)