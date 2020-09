Coronavirus: De Luca, numeri in Campania più gravi di epoca lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo già oggi in una situazione che dal punto di vista dei numeri è più grave di quella che avevamo a marzo, aprile e maggio per il numero dei positivi che abbiamo. Oggi abbiamo un numero di tamponi enorme, nell’ultimo mese ne abbiamo fatti 140mila. Era anche inevitabile che aumentasse il numero dei contagi che si individuano". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)