Campania: De Luca, Azzolina e Conte evitino trasferimenti fuori Regione di personale scolastico e di sostegno

- "Ho mandato una lettera a ministro della Pubblica istruzione e al presidente del consiglio per chiedere che si evitino trasferimento fuori Regione del personale scolastico e di sostegno. Non solo per ragioni sociali ma anche sanitario. Se incentiviamo mobilità aggraviamo problema del contagio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Motivazione forte che ripropongo al ministro, sperando che ci siano decisioni conseguenti. Seguiremo con particolare attenzione cià che succede nelle scuole dal punto di vista sanitario. Terremo gli occhi aperti perché è un’area sociale delicatissima. Abbiamo avuto un abbassamento dell’età dei contagiati ma ormai si sta innalzando di nuovo". (Ren)