Imprese: Tim e università di Cassino lanciato progetto smart urban mobility management

- È stato presentato oggi presso l’ex Granaio Borghese della città di Artena il progetto Smart Urban Mobility Management, realizzato dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e da Tim in collaborazione con il Cnit (Consorzio nazionale interuniversitario delle telecomunicazioni, unità di ricerca presso l'Università di Roma Tor Vergata) per illustrare i vantaggi e le prospettive di sviluppo delle tecnologie 5G e le principali applicazioni che sfruttano le potenzialità della rete mobile di nuova generazione. Come si apprende dal relativo comunicato stampa, all'evento hanno preso parte il sindaco di Artena Felicetto Angelini, Stefano Buzzi e Mauro D’Apuzzo dell’università di Cassino e Luigi Angelucci, area manager local di Tim. Il progetto, prosegue la nota, si è classificato al primo posto al bando del Mise per la sperimentazione, la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico attraverso le reti cellulari 5G in ambito urbano, ed è finanziato con i Fondi sviluppo e coesione 2014-2020. (segue) (Com)