Imprese: Tim e università di Cassino lanciato progetto smart urban mobility management (2)

- L’iniziativa, che ha come capofila l’ateneo cassinate, permetterà di realizzare una rete 5G nel comune di Artena (città metropolitana di Roma) con l’obiettivo di realizzare un sistema di sperimentazione tecnologica in ambito smart mobility nel territorio comunale, utilizzando le potenzialità della rete 5G e dell’internet of things, sfruttando algoritmi avanzati di analisi ed autenticazione dei dati basati sull’intelligenza artificiale e sull’uso della blockchain. In linea con il bando Mise e con il piano di investimenti per la diffusione della banda larga, prosegue la nota, il progetto sarà strutturato con soluzioni a sostegno della mobilità cittadina del comune di Artena creando servizi verticali finalizzati allo sviluppo di un ecosistema digitale che promuove la green economy e la mobilità sostenibile per la sicurezza degli utenti attraverso la diffusione della banda larga e delle tecnologie IoT. Il punto di forza del progetto è rappresentato dal potenziale flusso di dati che il sistema può elaborare ed analizzare: l’intero ecosistema digitale del progetto, infatti, si compone di moduli applicativi, modelli hardware altamente tecnologici ed algoritmi che lavorano in simultanea ed in logica di interoperabilità, per restituire una visione conoscitiva e predittiva della mobilità del territorio, in maniera puntuale e dettagliata. (segue) (Com)