Imprese: Tim e università di Cassino lanciato progetto smart urban mobility management (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa prevede la realizzazione di un sistema per l’analisi della mobilità e delle relative interazioni con il territorio di riferimento grazie all’uso di sensoristica e telecamere avanzate con specifici algoritmi basati su reti neurali per riconoscere i soggetti ed oggetti inquadrati, sfruttando le potenzialità dell’edge computing e della connettività 5G. L’importo complessivo del progetto è pari a 1,25 milioni di euro, di cui l'80 per cento sarà erogato dal Mise mentre la restante parte a carico dei proponenti. “Il progetto permetterà di implementare simultaneamente connessioni a banda ultralarga e connessioni a bassa latenza ed alta affidabilità, consentendo di confrontare i trade off sperimentali di prestazioni con quelli predetti dagli studi teorici: si tratta certamente di una grande opportunità di crescita per i nostri studenti e i nostri giovani ricercatori”, ha commentato Stefano Buzzi. Per il rettore dell’ateneo cassinate, Giovanni Betta “questo progetto rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il territorio laziale e conferma il ruolo dell'università di Cassino come volano di innovazione e sviluppo nell'area: la conferenza stampa di oggi è anche un segnale che testimonia la piena ripresa delle attività di ricerca e progettuali dell'ateneo, dopo il periodo di rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria in atto". Questa importante partnership, ha commentato Luigi Angelucci di Tim, aggiunge ulteriore valore al ruolo di Tim che mette a disposizione le sue competenze tecnologiche e le sue infrastrutture più avanzate per lo sviluppo di nuove soluzioni digitali al servizio delle città e del territorio, proponendosi come partner di riferimento per le pubbliche amministrazioni e le imprese. (Com)