Coronavirus: Iss-Salute, lento e progressivo peggioramento epidemia

- In Italia si osserva "un lento e progressivo peggioramento" dell’epidemia di Sars-Cov-2 da otto settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari". Questa una delle conclusioni a cui arriva il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da Ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità e relativo al periodo fra il 14 ed il 20 settembre. Questo andamento, sebbene rifletta un trend comune a molti paesi europei, "in Italia è per ora più contenuto" ma questo, sottolinea il rapporto, non deve portare a sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure, con autorizzazione di eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici, e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanei". (Rin)