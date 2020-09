Napoli: Panini, grazie a Cdp azzerati tutti i debiti commerciali del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di ieri è stata accreditata da Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Napoli l'importante cifra di € 486.877.777,64. Si tratta di un'anticipazione richiesta dal Comune di Napoli sulla base di una norma contenuta nel cosìdetto "Decreto Rilancio" fortemente voluta dai Sindaci di alcune grandi città con il Sindaco de Magistris a dar voce ad una comune e pressante richiesta a sostegno del sistema produttivo". Lo ha comunicato Palazzo San Giacomo: "Soldi che, per Comuni falcidiati dai tagli dei trasferimento da parte dello Stato, riparano a difficoltà non prodotte dagli Enti stessi". E ancora: "Queste somme serviranno a pagare fatture relative a somministrazioni, forniture, appalti, obbligazioni per prestazioni professionali e Debiti Fuori Bilancio riconosciuti, ricadenti nel periodo 2018 - 2019". (segue) (Ren)