Napoli: Panini, grazie a Cdp azzerati tutti i debiti commerciali del Comune (2)

- Ma non basta: "La concessione dell'anticipazione è soggetta, ovviamente a regole ferree, in particolare, i pagamenti dovranno essere completati entro 30 giorni a partire da ieri e i fondi anticipati dovranno essere restituiti in 30 anni. Ma gli uffici erano già pronti da settimane e, pertanto, bruceremo i tempi". Il vicesindaco Panini ha affermato: "Pagheremo oltre 700 creditori ed emetteremo oltre 4 mila mandati, un lavoro immane per gli uffici della Ragioneria, che ringrazio a nome della città, ma che consentirà di mettere nelle casse di ogni impresa risorse liquide necessarie per affrontare l'attuale momento economico già tanto difficile ed ulteriormente aggravato dalla pandemia. Tra ieri e oggi sono stati pagati già 210 milioni di euro, relativi principalmente alle fatture dei cartolibrari ed alle partecipate." (Ren)