Abruzzo: a L'Aquila dal 5 ottobre attivo ambulatorio di riabilitazione neurologica (2)

- La riabilitazione neurologica si avvale di una serie di figure, come fisioterapisti, logopedisti, psicologi e terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, che lavoreranno insieme nel programma di recupero dei pazienti. Il coordinamento dell'attività degli operatori sanitari è affidato a Rossella Gentile. Il nuovo servizio verrà assicurato nei comprensori degli attuali 3 centri di riabilitazione, Collemaggio, Pizzoli e S. Demetrio ne' Vestini (aperto ai primi dell'agosto scorso). L'introduzione delle nuove prestazioni riveste grande importanza perché sul territorio si registra un alto numero di bambini, adolescenti e adulti alle prese con problemi causati da malattie, traumatiche o degenerative, come ictus cerebrali, Parkinson e sclerosi multipla. "La proficua collaborazione intrapresa con l'Università", dichiara il manager Roberto Testa, "ci consente di potenziare un servizio cruciale per il comprensorio e di assistere i pazienti attraverso l'intervento di pool multidisciplinari di operatori, supportando anche le famiglie che devono gestire situazioni difficili per la malattia di un proprio congiunto". (Gru)