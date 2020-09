Campania: Laboccetta (Polo Sud), Patriarca ha portato energia, pronti a riconquistare Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi mi va di raccontare un episodio che pochi conoscono. La candidatura di Annarita Patriarca, risultata poi vincente nel Consiglio regionale della Campania, è nata dopo qualche mese dalla fondazione di un Centro Studi nella città di Napoli”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. “L'atto fondativo del Sodalizio culturale porta, oltre alla mia firma, quella di 16 amici - ha proseguito - E tra questi, quella del compianto Emidio Novi e di Annarita Patriarca, già sindaco di Gragnano. Dopo qualche tempo dall'avvio delle iniziative esterne del Sodalizio, durante un pranzo al Circolo della Vela, la Patriarca manifestò la sua intenzione di volersi candidare per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Cercammo un pò tutti di metterla in guardia contro quella che appariva come una missione al limite dell'impossibile. Alle cattiverie che una parte dell'apparato avrebbe posto in essere. Ai colpi bassi che puntualmente abbiamo poi dovuto registrare. Ma lei è stata sempre irremovibile, determinata, ostinata, convinta. Decidemmo allora di sostenerla, soprattutto in nome dei valori di un'antica amicizia. Sapevo però bene che senza una squadra di collaudate esperienze politiche il traguardo non poteva esser raggiunto. Fu così che decisi di mettermi all'opera. Ne parlai con alcuni amici politici, che all'epoca del mio impegno parlamentare mi erano stati sempre molto vicini. Dario Cigliano, Luigi Giliberti, Stefano Marzatico, Antonio Grieco, Fabio Chiosi, Salvatore Guangi, Maurizio Lezzi, Ciro Cinquegrana, Antonino Magliulo e Cristofaro Battinelli. (segue) (Ren)