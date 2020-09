Imprese: Fondirigenti al Festival economia di Trento, formazione per aumento produttività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondirigenti ha presentato oggi al Festival dell'economia i risultati di uno studio, realizzato in collaborazione con la facoltà di Economia dell'università di Trento, sulle performance delle imprese aderenti nel quale si rileva il legame significativo tra investimenti in formazione manageriale e crescita della produttività aziendale. Stando al relativo comunicato stampa, l'analisi è stata compiuta incrociando dati reali appartenenti alle imprese e contenuti nel data base di Fondirigenti. I risultati della ricerca mostrano un effetto positivo della formazione sulla produttività, con il raddoppio della spesa in formazione che provoca un aumento del 12 per cento circa di produttività. Al webinar, prosegue la nota, hanno preso parte Roberto Gabriele, professore di economia applicata del dipartimento di Economia e Management dell'università di Trento; Giuseppe Ricci, direttore Green traditional refining and marketing di Eni; e il presidente di Fondirigenti Carlo Poledrini. "Solo nell'ultimo biennio abbiamo investito oltre 30 milioni di euro sulle competenze manageriali per l'innovazione e la sostenibilità, finanziando piani formativi e iniziative di ricerca, analisi e promozione della cultura manageriale che oggi più che mai è cultura della sostenibilità: le traiettorie del Festival e di Fondirigenti si sono incontrate in questa quindicesima edizione grazie anche alla disponibilità dei soci e dei nostri vertici", commentato Poledrini. (segue) (Com)