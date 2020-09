Imprese: Fondirigenti al Festival economia di Trento, formazione per aumento produttività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di affrontare la difficile congiuntura economica del 2008 sostenendo l'occupazione e trasformando la raffineria tradizionale in bioraffineria, quella di Venezia è stato il primo esempio al mondo di sostenibilità integrata e nel 2019 è partita anche quella di Gela: questo percorso ci ha insegnato un approccio nuovo al mondo dell'impresa, i nostri manager devono crescere con questa nuova cultura della sostenibilità che deve essere una sostenibilità integrata mantenendo un confronto con i territori e puntando su una decarbonizzazione non solo ecologica ma strutturale", ha continuato Ricci, aggiungendo che il legame tra produttività e trasformazione delle competenze per la sostenibilità è evidente e i manager sembrano entusiasti soprattutto nel momento in cui ne percepiscono in maniera tangibile l'utilità. "Per implementare la sostenibilità bisogna cambiare in gran parte l'utilizzo delle risorse e la cosa più importante è la formazione dei dirigenti a cui devono essere fornite competenze non solo a livello tecnologico ma anche a livello di risorse umane e di network con altre aziende: nell'ecologia dell'impresa la formazione deve mettere insieme tecnologia, business model e dialogo con i territori", ha concluso. La sostenibilità, ha aggiunto infine Poledrini, è oggi un tema centrale non solo perché è maturata la consapevolezza della sua necessità per il futuro del pianeta e per le prossime generazioni, ma anche perché è diffusa una fortissima attenzione ai settori green come grande opportunità di investimento, crescita a occupazione per l'intero sistema produttivo. "Come Fondazione noi siamo nati per intercettare al meglio la domanda di formazione qualificata per accrescere le competenze manageriali e, nonostante i recenti tentativi di limitare le risorse a noi destinate, continuiamo a supportare le imprese in un mercato globale in continua evoluzione", ha concluso. (Com)