Sardegna: Regione ricorrerà ad aziende terze per potenziare trasporto locale su gomma

- La regione Sardegna affiderà ad aziende pubbliche e private una quota di servizi di trasporto pubblico locale su gomma, pari al 20 per cento della percorrenza annuale complessiva e del 30 per cento nelle aree a domanda debole dei servizi di trasporto. E' quanto contenuto in una delibera approvata dall'esecutivo regionale. "Il trasporto pubblico locale ha subito pesantemente i contraccolpi dell'emergenza sanitaria a causa del Covid - ha spiegato l'assessore ai Trasporti, Giorgio Todde -. Le misure di distanziamento sociale e il forte impatto sulla mobilità costringono, quindi, a ripensare agli spostamenti in termini di efficientamento e puntualità. Per questo si è reso necessario aumentare il servizio attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici autorizzando il ricorso al sub-affidamento a terzi". (segue) (Rsc)