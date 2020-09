Mafie: Cantalamessa (Lega), in Campania 650 beni confiscati rifiutati da comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dir poco inaccettabile che nell'ultimo anno, su 351 beni confiscati alla camorra in provincia di Napoli, solo 133 siano stati accettati dai comuni che poi dovrebbero affidarli ad associazioni e cooperative per uso collettivo. Così in una nota il deputato Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione Antimafia. "Così come è inaccettabile che a tutt'oggi siano 650 gli immobili rifiutati dai comuni in tutta la Regione Campania, sottratti alle criminalità organizzate, ma rifiutati dai comuni. Quale meccanismo si è inceppato? Perché i beni sottratti alla criminalità sono una patata bollente? È evidente che c'è qualcosa che non va", ha detto, aggiungendo che nel comitato in seno alla commissione Antimafia che si occupa dei beni confiscati, coordinato dal deputato della Lega Erik Pretto, è allo studio un vademecum per gli enti locali con "una delle università più prestigiose di Italia: l'obiettivo è consegnarlo il prima possibile agli enti locali per non rendere vano il lavoro effettuato da magistrati e forze dell'ordine". (Com)