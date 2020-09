Sardegna: Regione ricorrerà ad aziende terze per potenziare trasporto locale su gomma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le attuali prescrizioni governative nelle ore di punta l'attuale sistema è in grado di rispondere solo parzialmente ad una ripresa crescente della domanda, influenzata soprattutto dalla riapertura delle scuole e degli uffici. In seguito alle ultime disposizioni regionali, è consentita, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, l'occupazione dell'80 per cento dei posti totali, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. "Stiamo inoltre provvedendo ad adottare soluzioni e modalità che consentano alle aziende del settore di coprire i costi dei servizi aggiuntivi, in anticipazione rispetto alle risorse finanziarie che verranno erogate dal governo nazionale" ha concluso Todde. (Rsc)