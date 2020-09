Campania: De Luca, non ascoltate notizie confuse che verranno diffuse da giornali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi riprendiamo anche questo spazio di informazione che diamo ai nostri cittadini. Nelle prossime settimane saremmo davanti alla prossima andata di notizie false e confuse, noi cercheremo di dirvi la verità e di darvi un quadro certo per sapere esattamente quale è la situazione e non correre dietro a notizie che saranno messe in circolazione per vendere giornali, fare demagogia o pura e semplice disinformazione". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)