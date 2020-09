© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il picco lo avremo tra fine ottobre e inizio novembre. Ci stiamo preparando e vi sto dicendo e cose che vi ho detto perché ho in testa questa previsione che mi hanno portato stamattina. Oggi sforzo straordinario di controllo sul territorio o avremo momenti davvero difficili per le nostre famiglie". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)