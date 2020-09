Piemonte: lotta alla disoccupazione, la Regione stanzia 42 milioni per la formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Regione Piemonte arrivano 42 milioni di euro per la formazione al lavoro. Obiettivo: la lotta contro la disoccupazione. Lo ha stabilito questa mattina la giunta su proposta dell’assessore regionale alla Formazione professionale, Elena Chiorino. Lo stanziamento ha l'obiettivo di aiutare, in particolare, le persone che hanno perso il posto a causa dell’emergenza Covid19. Alla spesa si farà fronte con le risorse POR FSE 2014-2020, iscritte sul bilancio di previsione 2020-2022. L’assessore Chiorino ha espresso "estrema soddisfazione per l’approvazione della delibera, ribadendo ancora una volta la centralità della formazione per favorire l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro". L’esponente della giunta ha sottolineato che, "in un mercato in continua evoluzione e segnato dai grandi cambiamenti imposti dalla pandemia del nuovo coronavirus, è di cruciale importanza poter offrire alle imprese il personale specializzato e formato di cui hanno bisogno". L’assessore ha ricordato che "vi sono parecchie aziende che ricercano invano sul mercato figure professionali che attualmente mancano o scarseggiano". Per l’esponente della giunta regionale "l'investimento in formazione è fondamentale per fornire le competenze adeguate e garantire così la competitività del sistema Piemonte". E ha insistito sul fatto che "non ci può essere competitività senza competenze, così come non ci possono essere competenze senza un’adeguata formazione". (Rpi)