Imprese: Fondirigenti al Festival economia di Trento, formazione per aumento produttività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo spingere le imprese ad investire sulle competenze manageriali: esse sono indispensabili per gestire i processi di trasformazione dei modelli di business richiesti e imposti dai cambiamenti in atto, tra cui spicca senza dubbio la sostenibilità", ha aggiunto Poledrini, sottolineando che una leva d'azione è rappresentata dai progetti strategici che promuoviamo nei territori in collaborazione con le associazioni di Confindustria e Federmanager. "Vorrei qui ricordarne due di grande attualità, avviati nel 2020 su cui abbiamo investito complessivamente 350 mila euro: il primo è sulla filiera della plastica sostenibile, mentre il secondo si propone di analizzare i fabbisogni e realizzare modelli di formazione manageriale sul tema della sostenibilità per colmare i gap esistenti", ha aggiunto. Come settore energetico, ha spiegato Giuseppe Ricci di Eni, stiamo vivendo un momento unico, un cambiamento complesso e di grande interesse, un percorso di transizione dal modello energetico tradizionale a quello che sarà un modello decarbonizzato: il passaggio richiede uno sforzo straordinario da parte di tutti gli operatori. "Si tratta di mettere in discussione il modello economico imprenditoriale e tecnologico con cui ci siamo confrontati in oltre un secolo di storia: in questo senso occorre cambiare completamente il modello culturale del manager chiamato a presidiare la transizione e la formazione diventa fondamentale, non più solo tecniche ma una formazione che cambi il modello culturale del dirigente, lo indirizzi verso una valutazione di sostenibilità, prima ancora del risultato economico", ha detto, sottolineando come Fondirigenti rappresenti un sostegno importante per l'integrazione delle necessità di shareholder e stakeholder. (segue) (Com)