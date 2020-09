Maltempo: Sapignoli (Lega), alberi caduti al Vomero, a Napoli gestione del verde disastrosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli flagellata dal maltempo e da una gestione scellerata del verde pubblico. Ancora una volta il verde verticale si rileva il tallone di Achille per i napoletani e il sindaco de Magistris". Così la coordinatrice cittadina della Lega Napoli Simona Sapignoli. "Sono anni che assistiamo alla caduta di alberi appena il vento soffia più insistentemente - ha proseguito Sapignoli - Liquami fuori usciti da diversi tombini a Ponticelli, nonostante i napoletani paghino da anni la manutenzione delle fogne. Al Vomero continuano a cadere alberi e la salute dei cittadini è sempre più a rischio. In piazza Quattro giornate sono caduti due alberi nei giardinetti dove si soffermano sempre anziani e giovani per godere di una delle poche macchie verdi nel quartiere collinare. Abbiamo assistito al disboscamento con la decapitazione di centinaia di alberi ed ancora attendiamo risposte serie circa il ripristino del patrimonio arboreo. Gli assessori nominati da de Magistris in questi anni, improvvisati e sprovveduti, sono una piaga per tutti i napoletani", ha concluso la coordinatrice della Lega Napoli. (Ren)