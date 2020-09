Piemonte: Vercelli-Vco, le Asl si scambiano i direttori generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scambio di direttori generali tra le Asl di Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola. Lo ha deciso nella riunione di oggi la Giunta del Piemonte, che ha disposto l’assegnazione dell’attuale direttore dell’Asl di Vercelli, Chiara Serpieri, alla direzione generale dell’Asl del Verbano-Cusio-Ossola, al posto di Angelo Penna, che fa il percorso inverso. Il provvedimento avrà decorrenza dal 10 ottobre 2020 fino al 31 maggio 2021, data di scadenza naturale degli incarichi a suo tempo conferiti ai due direttori. Resterà invariato il trattamento economico dei contratti in essere. L’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, ha augurato ai due direttori un buon proseguimento di lavoro nelle nuove sedi, ringraziandoli per lo spirito di collaborazione che ha permesso di risolvere al meglio una situazione di incompatibilità ambientale manifestatasi nel caso dell’Asl di Vercelli, senza porre in discussione la professionalità di nessuno. (Rpi)