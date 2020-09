© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti avremmo voluto riprendere la nostra vita ordinaria in un clima di tranquillità, dovremo ancora stringere i denti. Dovremo assumerci tutti responsabilità, concittadini dateci una mano: è l’unica possibilità che abbiamo per non essere costretti a chiusure dolorose nelle prossime settimane". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)