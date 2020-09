Imprese: Regione Fvg e Snam, protocollo intesa per progetti su idrogeno e transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione dei progetti, prosegue la nota, sarà demandata alle amministrazioni e agli enti locali interessati nel rispetto del quadro normativo e regolatorio applicabile. "Quella sottoscritta oggi dall'amministrazione regionale è un'intesa che proietta il Friuli Venezia Giulia in una dimensione fortemente innovativa in termini di sostenibilità ambientale e di sviluppo sostenibile", ha commentato Fedriga, aggiungendo di puntare su quattro asset: idrogeno per la decarbonizzazione di porti e aeroporti, biometano per il settore agricolo, piani di mobilità sostenibile grazie all'impiego di carburanti ecologici e progetti di efficientamento energetico attraverso i quali riqualificare scuole, ospedali, uffici pubblici e case. "Si tratta di iniziative mirate riconducibili a un unico obiettivo, quello di investire nella transizione energetica: in questa fase segnata dalla crisi generata dal Covid-19, è una scelta strategica destinata a produrre nel tempo sviluppo, occupazione e ricadute ambientali, avviando quel modello di economia circolare indicato dagli standard europei", ha detto. Con questo accordo, ha continuato Alverà, mettiamo a disposizione del Friuli Venezia Giulia le nostre competenze nella realizzazione di iniziative per la transizione energetica, favorendo l'utilizzo di nuove rinnovabili come l'idrogeno e il biometano, supportando la mobilità sostenibile e contribuendo alla riqualificazione delle città attraverso l’efficientamento energetico. "Questi settori saranno cruciali per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei, dando impulso all'economia circolare e creando al contempo occasioni di sviluppo economico e occupazione: in questo percorso è essenziale la collaborazione tra aziende, istituzioni e territori", ha detto. (Com)