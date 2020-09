Coronavirus: De Luca, dal 1 ottobre campagna vaccinazione anti influenzale in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è un problema intrecciato al Covid, quello delle vaccinazioni. I sintomi influenzali sono sostanzialmente identici. Ci siamo preparati per tempo per far partire prima campagna di vaccinazione anti influenzale. Se si confondono influenza e Covid avremo una valanga di arrivi in ospedali e pronto soccorsi e situazione diventerà drammatica". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Noi siamo stati la prima Regione d’Italia a procurarsi i vaccini, li abbiamo acquisti ad aprile per essere pronti con le forniture all’ultima settimana di settembre. Dal primo ottobre deve cominciare la campagna di vaccinazione. Ci sarà uno scaglionamento, cittadini si rivolgano all’Asl. Si comincia con persone più a rischio, col personale sanitario e le persone che hanno patologie croniche e al di sopra dei 65 anni". (Ren)