Coronavirus: De Luca, o mettiamo mascherina oppure chiudiamo attività

- "Ve lo dico paternamente, fraternamente, come volete: le alternative sono drammaticamente semplici: o decidiamo di convivere col Covid fino al vaccino fra dieci mesi se tutto va bene ma se lo facciamo dobbiamo rispettare regole rigorississime, oppure tra una settimana sarà la progressiva chiusura delle attività economiche, dei locali, bar e quant’altro. Questa è l’alternativa. Non ci sono terze vie". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Se vogliamo convivere col Covid dobbiamo rispettare le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio. La mascherina va indossata sempre, se nei prossimi tre-quattro giorni verificheremo cogli epidemiologi che la curva contagi si aggrava, noi chiuderemo tutto. Perché se l’alternativa è passeggiare in allegria coi morti per strada credo che non ci siano dubbi sulla scelta che facciamo. Non è che fa piacere dirlo ma abbiamo il dovere di dirlo. Vi invito calorosamente e vi prego di raccogliere questa raccomandazione: facciamo piccolo sacrificio per tenere aperte attività economiche altrimenti non sarà consentito". (Ren)