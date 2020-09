Torino: Parco della Salute, Regione Piemonte istituisce cabina di monitoraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale alla Sanità sottolinea che l’Amministrazione intende garantire il massimo livello di controllo e di coordinamento istituzionale per un progetto di assoluta rilevanza per tutto il territorio regionale e non solo. L’intervento relativo al Parco della Salute della ricerca e dell’Innovazione di Torino è uno dei più consistenti nell’ambito dell’edilizia sanitaria e prevede un investimento di oltre 450 milioni di euro: consentirà di dotare Torino e il Piemonte di un nuovo polo ospedaliero, universitario e della ricerca d'avanguardia, garantendo al contempo la riqualificazione di una vasta area urbana della città. L’assessore alla Sanità annuncia che a breve si terrà la seduta di insediamento per concordare il calendario degli incontri periodici. (Rpi)