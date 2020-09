Benevento: Mastella, iniziative per tutelare cittadini nonostante opposizione di asini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione sanitaria inizia a preoccupare. I contagi sono oggi superiori a quelli di marzo e aprile. Per questo, sto iniziando a mettere in cantiere le misure necessarie per tutelare i miei concittadini: anziani, giovani, bambini. Mentre mi occupo di questo, un gruppetto di guerriglieri alla pasta e fagioli, opera una costante azione contro di me. Me ne frego”. Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Che squallore, fanno chiasso perché l’acqua non è potabile, e invece lo è. Io rinvio l’inizio delle scuole e loro portano finanche bambini, che pena, davanti Palazzo Mosti, per una sceneggiata senza qualità e stile. Rinvio richiesto da tanti, perché mancano i termoscanner, mancano i banchetti, mancano gli insegnanti, mancano i tamponi. Scuole già aperte stanno chiudendo. Poveretti, vorrebbero tanto diventare in politica cavalli di razza, perlomeno locali, vedendo i loro volti ed i loro atteggiamento, sono e resteranno asini raglianti". (Ren)