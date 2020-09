Imprese: Fondirigenti al Festival economia di Trento, formazione per aumento produttività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misurare i risultati e valutare gli impatti degli investimenti sulla formazione, prosegue la nota, è dunque una priorità per Fondirigenti. Come già pubblicato dalla Fondazione nel suo bilancio sociale d'impatto, si verifica l'effetto moltiplicatore degli investimenti in risposta alla domanda di qualificazione espressa dalle imprese: un euro investito dal Fondo genera nove euro di investimenti aziendali. Per valorizzare ulteriormente la misurazione dei risultati e nella convinzione che la spinta verso una formazione manageriale competitiva produca impatti positivi sull'efficienza del sistema produttivo, si legge nel comunicato, Fondirigenti ha promosso la ricerca presentata nel seminario, denominata "L'effetto della formazione dei dirigenti sulla produttività". "Abbiamo seguito la vita delle aziende aderenti a Fondirigenti dal 2006 al 2018, e si voleva capire se la spesa in formazione manageriale producesse effetti misurabili sulla produttività e quindi sulla competitività delle imprese oggetto dello studio: conducendo l'analisi abbiamo riscontrato una grossa eterogeneità della produttività tra imprese residenti in diverse regioni e una differenza nell'utilizzo dell'investimento in formazione tra le imprese del nord del paese rispetto a quelle del sud dove pare bloccarsi l'effetto positivo del training, per colpa, ad esempio, di problemi legati a carenze infrastrutturali", ha spiegato Roberto Gabriele. Il risultato finale, ha aggiunto, è che c'è senz'altro una relazione tra produttività e formazione. (segue) (Com)