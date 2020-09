Energia: Consip aggiudica gara da 2 miliardi per forniture elettricità alle Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consdip ha aggiudicato una gara dal valore di circa due miliardi di euro per la nuova convenzione di fornitura dell'energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, che rende disponibili in acquisto un totale di oltre 17 terawattora. Stando al relativo comunicato stampa la gara, suddivisa in 16 lotti regionali/provinciali e uno nazionale, è stata aggiudicata ad Enel Energia, A2A e Agsm Energia. Consip segnala poi "ottimi risultati" in termini di partecipazione (hanno presentato offerta complessivamente sette concorrenti, per un totale di 62 proposte) ed economici, dato il miglioramento dei prezzi della precedente edizione con l'ottenimento di un ribasso medio del 5,5 per cento rispetto al prezzo a base d'asta, e del 7,3 per cento rispetto al prezzo del Servizio di salvaguardia. (Com)