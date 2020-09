Imprese: Regione Fvg e Snam, protocollo intesa per progetti su idrogeno e transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Friuli Venezia Giulia e Snam hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione finalizzata a promuovere la transizione energetica sul territorio regionale, facendo leva su soluzioni innovative come l'idrogeno e il biometano, favorendo la mobilità sostenibile anche in ottica portuale e aeroportuale e la riqualificazione energetica degli edifici. Stando al relativo comunicato stampa, il protocollo è stato firmato dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dall'amministratore delegato di Snam Marco Alverà, alla presenza del ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli e del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, a margine del festival della ricerca scientifica Trieste Next. In base all'accordo, prosegue la nota, la Regione e Snam collaboreranno in primo luogo per sostenere la crescita della filiera dell'idrogeno, avviando attività di ricerca e innovazione anche tramite lo sviluppo di un polo di competenze nella regione. La collaborazione potrà inoltre focalizzarsi sullo studio di progetti aventi ad oggetto la decarbonizzazione di porti e aeroporti, la realizzazione di impianti di produzione di biometano, con possibile utilizzo per autotrazione e produzione di compost di qualità per uso agricolo, la promozione della mobilità sostenibile a gas naturale compresso (Cng), liquefatto (Gnl) e biometano per i trasporti urbani e interurbani e l' efficientamento energetico e la riqualificazione profonda di immobili pubblici quali scuole, ospedali, Rsa, uffici pubblici e case popolari. (segue) (Com)