Turismo: Palermo (Cdp), già in corso interlocuzioni con strutture iconiche per attività del Fondo

- Per quanto riguarda la dotazione del nuovo Fondo nazionale per il turismo, la finanza viene dopo il progetto: abbiamo già preso contatto con le strutture che riteniamo più iconiche, avviando interlocuzioni per capire chi possa essere interessato all'iniziativa. Così l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti (Cdp), rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa odierna per la presentazione del nuovo Fondo che punterà sul rilancio e ammodernamento delle strutture ricettive più iconiche del paese. "La velocità di investimento dipenderà dalla disponibilità delle strutture: noi crediamo che il progetto sia molto valido, e riteniamo che lo dimostri anche l'investimento che abbiamo effettuato su Villa Igiea a Palermo che sarà gestita da Rocco Forte", ha detto. (Ems)