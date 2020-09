Imprese: Intesa Sanpaolo e Banco Alimentare presentano "Ri-Pescato", a persone bisognose il pesce confiscato dalle capitanerie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo del progetto, prosegue la nota, potrà essere esteso dal territorio siciliano ad altre regioni costiere in Italia nei prossimi mesi, raggiungendo alcuni tra i più importanti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu 2030. L'iniziativa, si legge nel documento, si candida infine ad essere una delle migliori best practice nell’ambito della prima Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari istituita dalle Nazioni Unite il 29 settembre per sensibilizzare la popolazione mondiale sull’importanza di questa tematica. “Siamo molto contenti di questo nuovo intervento che ci vede ancora una volta insieme al Banco Alimentare: dopo l’accordo di collaborazione quadriennale e il sostegno al progetto Siticibo che ci hanno permesso di offrire milioni di pasti alle persone in difficoltà, questa iniziativa originale e innovativa rafforza l’impegno della banca a favore delle persone in stato di bisogno, così come previsto dal Piano d’impresa", ha commentato Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del sociale e Relazioni con le università di Intesa Sanpaolo, parlando di un progetto "complesso e sfidante che ci ha consentito di raggiungere numerosi obiettivi dell’agenda Onu: contrasto alla povertà, riduzione delle disuguaglianze, tutela della salute, salvaguardia ambientale, contenimento dello spreco alimentare e sostegno al lavoro dignitoso e alla crescita economica”. "La collaborazione con Intesa Sanpaolo ha radici storiche e negli ultimi anni si è ulteriormente sviluppata: è stata la stessa banca a proporci la possibilità di finanziare progetti innovativi che potessero aprire nuove possibilità di sostegno alimentare per le persone in difficoltà, andando ad incidere anche su inclusione sociale e sui temi di economia circolare", ha aggiunto Giuseppe Parma, direttore generale di Fondazione Banco Alimentare, parlando del progetto come una conferma della necessità di collaborazione tra profit e no-profit, che mettendo a disposizione l’uno dell’altro risorse, competenze ed idee possono lavorare insieme impattando positivamente sull’intera comunità. (Com)