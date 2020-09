Sardegna: verso approvazione progetto per approvvigionamento idrico di Alta Gallura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un'opera strategica e attesa dal territorio dell'Alta Gallura che diventerebbe autonomo sotto il profilo dell'approvvigionamento idropotabile grazie ad acque di altissima qualità provenienti dal monte Limbara - ha detto Fabio Albieri, presidente dell'Egas -. A questo proposito colgo l'occasione per fare un appello all'amministrazione di Tempio Pausania, che partecipa alla Conferenza dei servizi, perché convochi appena possibile il Consiglio Comunale per l'approvazione della variante urbanistica necessaria alla prosecuzione del progetto. Sarebbe un ulteriore e fondamentale passo avanti oltre che per la comunità tempiese per quelle di Luras, Bortigiadas, Aggius e Calangianus". (Rsc)