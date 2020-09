Sardegna: i musei di Cagliari aderiscono alle "Giornate europee del patrimonio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la giornata di sabato 26 e domenica 27 si potrà accedere alla Galleria comunale con il biglietto ridotto, mentre per i partecipanti alle visite guidate speciali, non vedenti e un loro accompagnatore, l'accesso sarà gratuito. Domenica 27 alle 11e alle ore 17 sarà possibile visitare virtualmente il Museo d'arte siamese "Stefano Cardu" sulla pagina Facebook del Museo. Uno storico dell'arte accompagnerà i visitatori in diretta alla scoperta delle opere racchiuse nelle vetrine, dalle porcellane alle tempere, dagli argenti agli avori, per concludere con le armi di varie tipologie e forme. Sarà sufficiente collegarsi sulla pagina Facebook del Museo agli orari prestabiliti: www.facebook.com/museostefanocardu. (Rsc)