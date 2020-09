Sardegna: assessore Zedda inaugura centro per impiego di Ales, "Regione attenta a zone interne"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo Centro per l'impiego è operativo da oggi ad Ales, nei locali dell'ex prefettura della cittadina dell'oristanese. Servirà 17 comuni della Marmilla e del Sarcidano. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione sociale, Alessandra Zedda, il direttore dell'Aspal, Agenzia per le politiche attive del lavoro, Massimo Temussi, e gli amministratori del territorio. "Il Centro di Ales - ha dichiarato l'assessore Zedda - è la testimonianza dell'attenzione posta dalla Regione per le aree interne dell'Isola, dove la crisi occupazionale è incrementata del 50 per cento a causa della pandemia sanitaria in corso. L'apertura di questi spazi - ha aggiunto Zedda - ha l'obiettivo di essere considerata un punto di riferimento per tutti gli inoccupati della zona ma anche un sostegno importante per le aziende che dovranno relazionarsi con i possibili candidati al lavoro". (segue) (Rsc)